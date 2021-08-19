В Севастополе засыхает очередной недавно открытый сквер

Открытый в начале этого года после реконструкции сквер имени Ивана Голубца в Севастополе сегодня представляет собой довольно печальное зрелище.

Недавно высаженные растения засыхают, трава пожухла, а система полива явно неисправна.

О том, что очередная зеленая зона оказалась под угрозой уничтожения, ForPost сообщил местный житель Константин. По его словам, после открытия нареканий к обновленному общественному пространству у жителей района не было — «в целом сделали все очень хорошо, посадили много травы и новых деревьев». Вроде сделали тогда и систему полива, вспоминает горожанин.

Однако со временем стало ясно, что с системой полива не все в порядке — она не работала. По словам Константина, за лето трава в сквере почти полностью выгорела, пострадали из-за недостатка влаги и молодые деревья.

Напомним: сомнения в том, что система полива справится с орошением нового сквера, горожане высказывали сразу после завершения его реконструкции. Тогда подрядчик, выполнивший работы, заверил, что опасения людей напрасны.

В тексте использованы материалы: Форпост

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