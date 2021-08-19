В Севастополе сотрудник военкомата получил только условный срок за дачу взятку

Суд признал бывшего работника военного комиссариата Севастополя виновным в покушении на дачу взятки.

Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Южному военному округу

Сотрудники УФСБ установлено, что мужчина передал 15 тысяч рублей взятки работнику военного комиссариата. Взамен он просил посодействовать в предоставлении незаконной отсрочки от призыва отчисленному из вуза жителю Севастополя.

В момент передачи денег взяткодатель был задержан с поличным. В ходе следствия свою вину признал полностью.

Приговором Ленинского районного суда города Севастополя экс-работнику военкомата назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно и выплаты штрафа в трехкратном размере суммы взятки.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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