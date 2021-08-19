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Происшествия

В окно жительницы Севастополя влетел окровавленный незнакомец

В ночь на 19 августа молодой мужчина напал на машины, припаркованные во дворе многоквартирного жилого дома в районе площади Ушакова, после чего предпринял попытки выбить двери в квартиры граждан и пробраться внутрь.

Не добившись успеха, он через оконное стекло вломился в квартиру жительницы города-героя, попутно причинив себе серьезные травмы.

Как уточнили в пресс-службе УМВД Севастополя, в дежурную часть Ленинского ОМВД поступило сообщение от жительницы города-героя о том, что в ее квартиру проник неизвестный мужчина.

«Прибывшие сотрудники полиции установили, что 34-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, разбил окно и незаконно проник в жилище заявительницы. При этом мужчина осколками разбитого стекла повредил себе плечо, в связи с чем был доставлен в городскую больницу для оказания помощи», - уточнила заместитель начальника пресс-службы УМВД Севастополя Мария Нажа.

Пострадавший нарушитель общественного порядка и неприкосновенности жилища отправился в больницу, а полиция занялась установлением всех фактов произошедшего.

В социальных сетях размещены показательные фото состояния подъезда, по которому уносили пострадавшего хулигана.

Напомним, ранее при схожих обстоятельствах получил травмы гражданин, который по пути в Инкерман неожиданно решил раздеться в автобусе, попробовал отобрать у водителя руль, а после неудачи решил сбежать через окно, не выдержавшее его веса.

В тексте использованы материалы: Форпост

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