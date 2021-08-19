В Крыму обнаружен серьезный дефицит жизненно важных медикаментов

В Крыму обнаружен дефицит нескольких сотен наименований жизненно важных лекарственных препаратов.

На прошлой неделе глава РК Сергей Аксенов анонсировал отставки в республиканском минздраве. Поводом стала проблема обеспечения медикаментами, которую не могут решить в течение года.

Крымчане жалуются даже на то, что необходимых лекарств в стационарах, при этом препараты есть в соседних коммерческих аптеках – как правило, по космическим ценам.

Инвентаризация, проведенная на минувшей неделе, выявила дефицит по 339 наименованиям. Полностью ликвидировать недостачу обещают к 1 октября.

Что касается обещанных отставок, то пока никого не уволили – Аксенов все еще грозится лично оценить работу каждого задействованного в цепочке и принять кадровые решения. Но сообщил, что акт проверки Счетной палаты передадут в прокуратуру.

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