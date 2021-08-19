Курорт
В Крыму ищут туристов, установивших палатки на «Кошке»: заведено дело
фото © Новости Крыма
Туристы установили палатки на особо охраняемой природной территории «Гора Кошка», за несоблюдение правил поведения на объекте на них заведено дело об административном правонарушении.
Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Крыма. Установив палатки на территории памятника природы регионального значения, любители «дикого» отдыха нарушили требования законодательства по охране и использованию особо охраняемых природных территорий.
Нарушение обнаружили во время рейдового обследования, проведенного сотрудниками Минприроды Крыма совместно с ялтинскими полицейскими.
«На момент проведения контрольно-надзорного мероприятия правонарушители скрылись с места совершения правонарушения», - уточнили в ведомстве.
В настоящий момент возбуждено дело об административном правонарушении, ведется расследование и поиск виновных.
Палатки и другие незаконно размещенные на заповедной территории вещи были изъяты.
Минприроды Крыма предупреждает жителей и гостей полуострова о недопустимости установки палаточных городков на особо охраняемой природной территории «Гора Кошка».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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