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Курорт

В Крыму ищут туристов, установивших палатки на «Кошке»: заведено дело

07:40 четверг, 19 августа 2021
Ялта
В Крыму ищут туристов, установивших палатки на «Кошке»: заведено дело

фото © Новости Крыма

Туристы установили палатки на особо охраняемой природной территории «Гора Кошка», за несоблюдение правил поведения на объекте на них заведено дело об административном правонарушении.

Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Крыма. Установив палатки на территории памятника природы регионального значения, любители «дикого» отдыха нарушили требования законодательства по охране и использованию особо охраняемых природных территорий.

Нарушение обнаружили во время рейдового обследования, проведенного сотрудниками Минприроды Крыма совместно с ялтинскими полицейскими.

«На момент проведения контрольно-надзорного мероприятия правонарушители скрылись с места совершения правонарушения», - уточнили в ведомстве.

В настоящий момент возбуждено дело об административном правонарушении, ведется расследование и поиск виновных.

Палатки и другие незаконно размещенные на заповедной территории вещи были изъяты.

Минприроды Крыма предупреждает жителей и гостей полуострова о недопустимости установки палаточных городков на особо охраняемой природной территории «Гора Кошка».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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