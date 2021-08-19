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В Крыму думают как построить автомобильный обход Алушты
фото © Новости Крыма
Компания «ВАД» рассматривает несколько вариантов прохождения автомобильного обхода Алушты в рамках создания проекта реконструкции дороги от Перевального.
Об этом сообщили в компании.
«Заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ «Реконструкция автомобильной дороги Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта на участке км 155 – км 180» – от Перевального до Алушты. В рамках контракта разрабатываются несколько вариантов прохождения трассы с технико-экономическим сравнением этих вариантов. По результатам анализа будет определен оптимальный вариант. В настоящий момент говорить о протяженности и количестве съездов преждевременно», – сообщили в компании.
Контракт на проектирование реконструкции дороги к Алуште заключен в июле текущего года, его цена составляет 939,1 млн рублей. В задании на проектирование указано, что полос для движения должно быть четыре с шириной каждой полосы 3,5 метра, но с пометкой, что эти параметры могут быть уточнены в ходе проектирования.
Во время проектирования необходимо уточнить количество искусственных сооружений, а также целесообразность строительства надземных пешеходных переходов. Предельная стоимость реконструкции составляет 50 млрд рублей.
Сейчас «ВАД» занимается проектированием юго-восточного обхода Симферополя – четырехполосной дороги от «Тавриды» до Перевального в обход населенных пунктов Добровской долины. По замыслу, транспорт сможет в районе села Донского съехать на новую объездную и добраться до Перевального. Ее планируют построить к 2024 году.
Построившая трассу «Таврида» Санкт-Петербургская компания «ВАД» в этом году отремонтировала более 200 километров на севере, северо-западе, в центре Крыма и в Симферопольском районе, а также занимается ремонтом улиц Симферополя.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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