Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Зараженных COVID-19 выявили среди персонала гостиниц в Крыму ● Более двух тысяч крымчан уже умерли от коронавируса ● В Крыму еще 372 человека заразились ковидом ● Антирекорд по числу заражений COVID-19 установлен в Севастополе ● Дети в Крыму стали чаще заражаться коронавирусом
В Крыму 370 новых случаев ковида
фото © pixabay.com
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 370 случаев новой коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил Гюглава РК Сергей Аксенов.
Из общего количества заболевших, 320 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 50 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 67076 случая новой коронавирусной инфекции, 475 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 65604 случая при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 4545 лиц.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Более двух тысяч крымчан уже умерли от коронавируса. За истекшие сутки в Крыму умерло 15 пациентов с коронавирусом.
В Крыму еще 372 человека заразились ковидом. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 372 случая новой коронавирусной инфекции.
Антирекорд по числу заражений COVID-19 установлен в Севастополе. За истекшие сутки в Севастополе зафиксирован 231 случай заражения коронавирусом, свидетельствуют данные федерального оперштаба по коронавирусу.
Дети в Крыму стали чаще заражаться коронавирусом. В Крыму участились случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди детей. Однако в большинстве случаев, течение болезни проходит в легкой или средне-сложной форме.
В Крыму 370 новых случаев ковида
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 370 случаев новой коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
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