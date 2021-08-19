В Крыму 370 новых случаев ковида

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За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 370 случаев новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил Гюглава РК Сергей Аксенов.

Из общего количества заболевших, 320 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 50 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 67076 случая новой коронавирусной инфекции, 475 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 65604 случая при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 4545 лиц.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Более двух тысяч крымчан уже умерли от коронавируса. За истекшие сутки в Крыму умерло 15 пациентов с коронавирусом.

В Крыму еще 372 человека заразились ковидом. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 372 случая новой коронавирусной инфекции.

Антирекорд по числу заражений COVID-19 установлен в Севастополе. За истекшие сутки в Севастополе зафиксирован 231 случай заражения коронавирусом, свидетельствуют данные федерального оперштаба по коронавирусу.

Дети в Крыму стали чаще заражаться коронавирусом. В Крыму участились случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди детей. Однако в большинстве случаев, течение болезни проходит в легкой или средне-сложной форме.