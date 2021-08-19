В КФУ перенесли начало учебного года

Учебный год в Крымском федеральном университете имени Вернадского в этом году начнется на две недели позже.

О принятом решении сообщили в пресс-службе вуза. Как пояснили в университете, учеба начнется 13 сентября.

При этом все лекционные занятия будут проходить дистанционно, исключение составят только практические занятия и лабораторные работы, на которые студентам все-таки придется ходить. Данные правила не коснутся первого курса, сообщила проректор КФУ по учебной и методической деятельности Ирина Цвиринько.

«Обучение первого курса будет полностью организовано в офлайн-режиме», - подчеркнула она, отметив, что переход для первого курса на дистанционку возможен, в случае если такие рекомендации будут даны главным санитарным врачом региона.

Однако первая неделя будет для студентов проходить в облегченном режиме.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Против малолетних маргиналов севастопольцы применили мазут. Два десятка молодых людей более года конфликтуют с жителями домов 141–145 на пр. Генерала Острякова, не желающими терпеть у себя под окнами антисоциальный лагерь.

В Крыму почти 25 тысяч первоклассников пойдут в школу в этом году. 24700 маленьких крымчан пойдут в первый класс и будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

В Крыму определись с режимом работы школ в начале учебного года. Новый учебный год в Крыму начнется в очном режиме, правда, власти пока не определились с организацией торжественных линеек.

Скандал в лагере «Ласпи»: в Севастополе выясняют, кто мучил ребенка. Власти Севастополя проверяют информацию об издевательствах над ребенком в детском лагере «Ласпи», которая в субботу появилась в крымских пабликах.