Власть
В КФУ перенесли начало учебного года
Учебный год в Крымском федеральном университете имени Вернадского в этом году начнется на две недели позже.
О принятом решении сообщили в пресс-службе вуза. Как пояснили в университете, учеба начнется 13 сентября.
При этом все лекционные занятия будут проходить дистанционно, исключение составят только практические занятия и лабораторные работы, на которые студентам все-таки придется ходить. Данные правила не коснутся первого курса, сообщила проректор КФУ по учебной и методической деятельности Ирина Цвиринько.
«Обучение первого курса будет полностью организовано в офлайн-режиме», - подчеркнула она, отметив, что переход для первого курса на дистанционку возможен, в случае если такие рекомендации будут даны главным санитарным врачом региона.
Однако первая неделя будет для студентов проходить в облегченном режиме.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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