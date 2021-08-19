Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Керченская молодежь нашла повод радоваться потопу ● Комиссия по оценке ущерба от потопа начала работу в Керчи ● Власти изучают возможность сооружения дамбы для защиты Керчи ● В Керчи начали принимать заявки об утрате имущества в зоне подтопления ● После вчерашнего ливня по Керчи расплылись арбузы
В Керчи все еще затоплены 23 подвала, стадион и частный дом
фото © Новости Крыма
В МЧС Крыма сообщили, что в Керчи все еще подтоплены частный дом, 23 подвала в многоэтажных домах, четыре социально значимых объекта и стадион 50-летия Октября.
Уточняется, что приостановлено посещение туристами объектов культурного наследия «Царский курган» и мемориальный комплекс «Аджимушкай». Ограничение связано со сходом оползня.
14 жителей города все еще находятся в пунктах временного размещения, шесть из них – дети.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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