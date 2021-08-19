В Керчи все еще затоплены 23 подвала, стадион и частный дом

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В МЧС Крыма сообщили, что в Керчи все еще подтоплены частный дом, 23 подвала в многоэтажных домах, четыре социально значимых объекта и стадион 50-летия Октября.

Уточняется, что приостановлено посещение туристами объектов культурного наследия «Царский курган» и мемориальный комплекс «Аджимушкай». Ограничение связано со сходом оползня.

14 жителей города все еще находятся в пунктах временного размещения, шесть из них – дети.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Власти заменили подрядчика строительства дороги к крепости Керчь. Власти Крыма заменили подрядчика строительства дороги к крепости Керчь. Документ опубликован на портале госзакупок.

В Севастополе засыхает очередной недавно открытый сквер. Открытый в начале этого года после реконструкции сквер имени Ивана Голубца в Севастополе сегодня представляет собой довольно печальное зрелище.

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