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Потоп в Крыму

В Керчи все еще затоплены 23 подвала, стадион и частный дом

18:57 четверг, 19 августа 2021
Керчь
В Керчи все еще затоплены 23 подвала, стадион и частный дом

фото © Новости Крыма

В МЧС Крыма сообщили, что в Керчи все еще подтоплены частный дом, 23 подвала в многоэтажных домах, четыре социально значимых объекта и стадион 50-летия Октября.

Уточняется, что приостановлено посещение туристами объектов культурного наследия «Царский курган» и мемориальный комплекс «Аджимушкай». Ограничение связано со сходом оползня.

14 жителей города все еще находятся в пунктах временного размещения, шесть из них – дети.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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