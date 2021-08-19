В Керчи нарушители хотели залезть на охраняемый участок трассы

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В Керчи сотрудники краснодарского филиала Управления ведомственной охраны Минтранса РФ задержали двух нарушителей, которые хотели перелезть через забор и попасть на охраняемый участок трассы «Керчь – Новороссийск».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Группа быстрого реагирования задержала женщину и мужчину из Санкт–Петербурга. Они пытались проникнуть в зону транспортной безопасности через ограждение периметра охраняемого объекта», - говорится в сообщении.

Причины, по которым задержанные решили штурмом взять ограждение – не известны, нарушители переданы транспортным полицейским.

Всего за этот день сотрудниками краснодарского филиала ФГУП «УВО Минтранса РФ» были задержаны 16 человек, которые пытались незаконно проникнуть на охраняемые объекты транспортной инфраструктуры.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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