Происшествия
В Керчи нарушители хотели залезть на охраняемый участок трассы
фото © gazeta.ru
В Керчи сотрудники краснодарского филиала Управления ведомственной охраны Минтранса РФ задержали двух нарушителей, которые хотели перелезть через забор и попасть на охраняемый участок трассы «Керчь – Новороссийск».
Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Группа быстрого реагирования задержала женщину и мужчину из Санкт–Петербурга. Они пытались проникнуть в зону транспортной безопасности через ограждение периметра охраняемого объекта», - говорится в сообщении.
Причины, по которым задержанные решили штурмом взять ограждение – не известны, нарушители переданы транспортным полицейским.
Всего за этот день сотрудниками краснодарского филиала ФГУП «УВО Минтранса РФ» были задержаны 16 человек, которые пытались незаконно проникнуть на охраняемые объекты транспортной инфраструктуры.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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