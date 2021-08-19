Только четверть населения Крыма привилась от коронавируса

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Первым компонентом вакцины от коронавируса привилась почти четверть населения Крыма.

Об этом свидетельствуют данные республиканского министерства здравоохранения.

«Вакцинировано первым этапом 454 037 человек, вакцинировано вторым этапом 397 438 человек», – сказал сегодня на заседании оперштаба по противодействию COVID-19 глава минздрава Крыма Александр Остапенко.

Население республики составляет порядка 1,96 миллиона человек.

В настоящий момент в Крым поставлено 507 242 дозы вакцины. Остаток составляет 53 205 доз. Сегодня ожидается поставка 1,5 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт».

Ранее сообщалось, что число летальных случаев из-за коронавируса в Крыму превысило 2 тысячи.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Зараженных COVID-19 выявили среди персонала гостиниц в Крыму. В Крыму за неделю выявили восемь случаев заражения коронавирусом среди персонала средств размещения.

Более двух тысяч крымчан уже умерли от коронавируса. За истекшие сутки в Крыму умерло 15 пациентов с коронавирусом.

В Крыму еще 372 человека заразились ковидом. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 372 случая новой коронавирусной инфекции.

Антирекорд по числу заражений COVID-19 установлен в Севастополе. За истекшие сутки в Севастополе зафиксирован 231 случай заражения коронавирусом, свидетельствуют данные федерального оперштаба по коронавирусу.