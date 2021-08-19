Севастопольского изувера настигло наказание за избиение людей и животных

Уставшим мириться с агрессией соседям удалось добиться справедливости.

История судебных разбирательств для Кристины Маленко и ее мамы Ольги Борзых, ставших жертвами агрессивного соседа Вадима Доронина, длилась больше года. За это время судебные слушания неоднократно переносились, сменялся судья, а ответчик отказывался признавать свою вину.

Но в ноябре 2020 года истцам удалось добиться справедливости. Точку в этой истории поставило решение мирового судьи Балаклавского судебного района.

Напомним, спокойная жизнь для жителей дома на Каширской улице в поселке ГРЭС и бездомных животных, которых они подкармливали, закончилась в 2019 году после приезда нового соседа Вадима Доронина. По словам Кристины Маленко, мужчина регулярно избивал бездомных животных и открыто позиционировал свою нелюбовь к ним в соцсетях.

От издевательств над животными Доронин перешел к оскорблениям и избиениям жильцов, которые заботились о подброшенных им кем-то щенках. Одними из жертв агрессии соседа стали Кристина Маленко и ее мама, обеим пришлось пройти лечение в стационаре. Тогда супруга Доронина попыталась объяснить выходки мужа «минутной слабостью», но потерпевших такая аргументация не впечатлила, и они обратились в полицию.

Правда, искать Вадима Доронина участковому пришлось полгода. Среди ночи мужчина с женой прихватили сумки и уехали в неизвестном направлении. Как стало известно позже, в тот момент Доронин на полгода ушел в очередной рейс. Ход уголовному делу удалось дать только после его возвращения — тогда началась долгая история судебных заседаний, вспоминает Кристина Маленко.

«Очень много судов было, Доронин безосновательно пытался на судах и результаты судмедэкспертизы отменить, и медработников обвинить в том, что все подстроено, и до последнего говорил, что все не так, <как утверждают истцы>, и он ничего не делал», — отметила девушка.

Вместе с тем, пока шли разбирательства, в поселке подсудимый продолжал вести себя привычным образом — хамить соседям и издеваться над животными.

«Соседи видели, как он ночью ходил и подсыпал отраву собакам, дотравил их. Сейчас в районе ни одной собаки больше нет», — уточнила Маленко.

Согласно решению суда Вадим Доронин приговорен к ограничению свободы сроком на один год с обязательством не изменять места жительства или пребывания и не выезжать за пределы Севастополя без согласия специализированного надзорного органа. Кроме того, раз в месяц осужденный обязан являться в надзорный орган для регистрации.

Также Доронин обязан выплатить потерпевшей Кристине Маленко более 80 тысяч рублей в качестве компенсации за расходы на лечение и моральный вред. Еще порядка 15 тысяч рублей он обязан компенсировать медучреждению, в котором потерпевшая проходила лечение после нападения агрессора.

По словам Кристины Маленко, довести дело до конца ей стоило немалых усилий: не один раз за долгий период разбирательств у нее опускались руки и пропадало желание бороться, поэтому даже такое наказание обидчику — уже «хоть что-то».

«Много людей встало на сторону Доронина из-за отношения к бездомным собакам. Я думаю, что теперь те, кто поддерживал его, задумаются — нужно быть людьми и любые вопросы решать словами, а не рукоприкладством, даже там, где есть противоречия сторон», — считает девушка.

Сейчас Кристина Маленко живет в другом городе, но, когда приезжает в родной поселок навестить маму, бывает, встречает обидчика. После приговора суда Доронин в отношении девушки и ее родных агрессии больше не проявляет, замечает она.

В тексте использованы материалы: Форпост

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