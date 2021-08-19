Севастополец устроил драку с группой молодежи в автобусе

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В севастопольском автобусе по дороге в Балаклаву произошла драка между 47-летним мужчиной и группой молодых людей. На поступивший сигнал «тревога» отреагировали сотрудники Росгвардии.

«По прибытии к остановке общественного транспорта, где остановился автобус, наряду группы задержания стало известно, что между 47-летним мужчиной и группой молодых людей возник словесный конфликт, в ходе которого гражданин нанес удар в область лица одному из молодых людей», – сказано в сообщении.

Примечательно, что зачинщиком драки правоохранители назвали как раз немолодого мужчину. Позже он был доставлен в районное отделение полиции.

Отметим, что на прошлой неделе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находившегося в автобусе по дороге в Инкерман. Причиной вызова правоохранителей стало неадекватное поведение 55-летнего пассажира, который неожиданно разделся, попробовал отобрать у водителя руль, а после неудачи решил сбежать через окно.

В тексте использованы материалы: Форпост

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