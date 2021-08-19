Прогноз погоды в Крыму на четверг 19 августа

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 19 августа.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 18 до 28, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 89 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 23 до 29, ночью около 24 градусов. Ветер северо-западный 6 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 86 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 22 до 26, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 87 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 23 до 28, ночью около 23 градусов. Ветер С 10 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 81 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 24 до 28, ночью около 24 градусов. Ветер северный 13 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 88 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 21 до 28, ночью около 22 градусов. Ветер северо-западный 17 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 89 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 19 до 30, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 91 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 21 до 29, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 92 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 18 до 23, ночью около 19 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 91 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 19 до 25, ночью около 19 градусов. Ветер С 4 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 96 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 26, в Евпатории - 23, на мысе Казантип в Азовском море - 26, в Керчи - 27, в Николаевке - 24, в Севастополе - 24, в Судаке - 25, на Тарханкуте - 25, в Феодосии - 25, в Ялте - 25 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 26, в Египте - 29, на Кипре - 26, в Одессе - 24, в Сочи - 27, в Турции - 28, в Хорватии - 27 градусов выше нуля.

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