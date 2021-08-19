Подводные сокровища Судака покажут крымчанам

Музей-заповедник «Судакская крепость» представил в Историко-археологическом музее-заповеднике «Калос Лимен» (пгт Черноморское) выставку «Подводные сокровища Судака», сообщает пресс-служба министерства культуры Крыма.

Выставочный проект знакомит с находками подводных археологических исследований, которые проводятся в акватории портовой части Судакской крепости и Новосветской бухты, где находились стоянки торговых и военных кораблей, прибывающих в средневековую Солдайю (нынешний Судак). На выставку доставлена уникальная коллекция из 139 предметов, собранная в результате подводных археологических экспедиций 1960-2016 годов.

Средневековые амфоры, амфориски, кувшины, поливная красноглиняная керамика, коллекция белоглиняной посуды X-XIV веков, фрагменты пифосов, коллекция свинцовой пластики и изделий из бронзы, каменные изделия из мрамора византийского производства – неполный перечень представленных подводных сокровищ.

Особое значение среди находок имеет коллекция свинцовой пластики и изделий из медного сплава (бронза): кольца, рыболовные грузила, предметы вотивного назначения, элементы платяной гарнитуры (пуговицы) и быта, застежки книжных окладов, весовые слитки, торговые и монетные разновесы, торговые пломбы, моливдовулы, монеты и монетные разновесы. Эти изделия являются уникальными для Юго-Восточного Крыма и характеризуют почти все сферы жизни полуострова в средневековье, в частности, международного порта Солдайя.

Важным дополнением выставочного ряда стали фотографии с мест подводных раскопок, проводимых в акватории Судакских бухт.

Выставка доступна для посещения до 19 ноября.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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