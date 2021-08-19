Оглашен полный список участников саммита «Крымской платформы»

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба огласил полный список участников саммита «Крымской платформы», который запланирован в Киеве на 23 августа.

Список участников министр зачитал 19 августа во время онлайн-брифинга.

По его словам, всего в саммите примут участие 44 страны и международные организации, из которых 14 – главы государств, правительств и ЕС.

«Еще могут быть какие-то незначительные изменения, но основной состав участников уже сформирован. Таким образом, 23 августа основателями «Крымской платформы стану 44 государства и международные организации. Это 14 глав государств, правительств и Европейского Союза. На уровне президентов будут представлены Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения, Финляндия. Также примет участие президент Европейского Совета. На уровне премьер-министров будут представлены Грузия, Румыния, Хорватия, Швеция. Два государства будут представлены на уровне глав парламентов – Швейцария и Чехия. 14 стран представлены на уровне министров иностранных дел – Турция, Франция, Германия, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория, Северная Македония. Два государства будут представлены министрами обороны –Великобритания и Португалия. США будут представлены посланником президента США, членом правительства, министром транспорта США. Норвегию будет представлять госсекретарь МИД. Также примут участие три международные организации и Европейская комиссия, которую будет представлять Валдис Домбровскис, НАТО представит заместитель генсекретаря альянса, Совет Европы – генеральный секретарь, ГУАМ также будет представлять генсекретарь этой организации. Семь государств будут представлены на уровне послов – Новая Зеландия, Мальта, Япония, Австралия, Кипр, Канада и Греция» – рассказал Кулеба.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что международный саммит по «Крымской платформе» состоится 23 августа 2021 года – к 30-летней годовщине независимости Украины.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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