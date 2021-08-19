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Власть

«Одумались»: власти Ялты обещают вернуть пять ранее отмененных маршрутов общественного транспорта

16:08 четверг, 19 августа 2021
Ялта
«Одумались»: власти Ялты обещают вернуть пять ранее отмененных маршрутов общественного транспорта

фото © kp.ru

Сразу пять маршрутов общественного транспорта собираются вернуть на улицы Ялты.

Администрация города поддержала обращения жителей и в случае согласия общественного совета возобновит работу ранее отмененных маршрутов, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Возобновляем работу пяти ранее отмененных маршрутов:  №1 «ул. Дзержинского – ул. Пионерская», №11 «Автовокзал – Ливадия», №17 «пл. Советская – 10-й мкрн.», №20 «ул. Кривошты – ул. Пионерская», №25 «ул. Блюхера – ТЦ «Конфетти». Завтра все еще раз обсудим на Общественном совете, после чего в течение пяти дней определим временных перевозчиков», – написала Павленко на своей странице в Facebook.

Заместитель главы администрации Сергей Стрельбицкий уточнил, что с просьбой о возврате маршрутов неоднократно обращались ялтинцы. «Для того, чтобы удовлетворить наших жителей и обеспечить им комфортные условия, было принято решение рассмотреть обращение на заседании Общественного совета, которое пройдет 19 числа. Если общественный совет поддержит, то администрация вернет пять маршрутов, которые ранее были убраны из списка маршрутов», – сказал Стрельбицкий.

В то же время, по его словам, количество транспортных средств на этих маршрутах будет уменьшено, а пути следования общественного транспорта частично изменены.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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