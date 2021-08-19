Можно ли спасти песчаные пляжи на западе Крыма

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Исчезновение песчаных пляжей в западных районах Крыма можно было бы остановить с помощью подводных берегоукрепительных конструкций. Они могли бы «гасить» силу волн и сохранять баланс природных процессов.

Такое мнение высказала профессор кафедры природообустройства и водопользования КФУ Наталья Ветрова.

Как сообщили в пресс-службе вуза, группа крымских ученых исследовала участок побережья в районе поселка Николаевка и села Песчаного. В этих местах пляжи разрушаются именно из-за того, что их ничто не защищает от воздействия моря. Вместе с тем на тех участках, где были обнаружены элементы естественного берегоукрепления, пляжная линия не только не смылась, но еще и увеличилась.

«Например, в селе Песчаное в районе санатория «Волна» на участке демонтажа разрушенной откосно-ступенчатой волногасящей набережной произошло разрушение склона, образование пляжа, а также перераспределение пляжного материала: в северной части участка ширина пляжа увеличилась, а в южной – уменьшилась. При этом мы также обнаружили участок пляжа, который не подвергается изменениям, что связано с расположенными под водой песчаными валунами. Известняк за много лет превратился в очень плотную структуру, которая может быть соотнесена с бетоном. Эти валуны представляют собой подводные рифы и «держат» пляж», - пояснила Наталья Ветрова.

В результате, проблему смывания пляжей можно было бы решить, установив под водой специальные проницаемые биопозитивные конструкции – из композитных, максимально естественных материалов.

«При этом при проектировании конструкций необходимо учитывать направление волн, направление движений масс пляжа, географические и геологические особенности каждого участка и другие факторы, чтобы берегозащита работала эффективно», - уточнила профессор.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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