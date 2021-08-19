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Происшествия

Мотоциклист в Крыму насмерть разбился о «КамАЗ»

15:43 четверг, 19 августа 2021

Мотоциклист в Красногвардейском районе Крыма насмерть разбился, врезавшись в «КамАЗ».

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«По предварительным данным, 19 августа около 11.05 вблизи поселка Красногвардейское Красногвардейского района, водитель 1986 года рождения, управляя мотоциклом Yamaha Y7F-600R, не выбрал безопасную скорость движения, не выдержал дистанцию до впереди движущегося транспортного средства «КамАЗ 5511», который осуществлял маневр поворота налево, совершил с ним столкновение. В результате ДТП водитель мотоцикла смертельно травмирован», – говорится в сообщении.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции, проводится проверка.

По результатам проверки будут вынесены соответствующие закону решения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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