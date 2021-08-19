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Власть

Крыму наобещали еще 8 млрд на ремонт дорог

11:24 четверг, 19 августа 2021
Крыму наобещали еще 8 млрд на ремонт дорог

фото © Новости Крыма

Правительство РФ выделило Республике Крым дополнительно 8 миллиардов рублей на ремонт дорог.

Об этом сообщил курирующий полуостров вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.

«Благодаря этому, в нормативное состояние на полуострове будет приведено не менее 254 км автодорог», — подчеркнул Хуснуллин.

Кроме того, на заседании Правительства было принято решение выделить 8,7 млрд рублей на опережающее дорожное строительство в 23 регионах, в том числе на ликвидацию последствий ЧС в Крыму и Амурской области.

«За счет этих средств ускоренно построим и отремонтируем 226 км дорог, 34 моста и путепровода»,- уточнил Марат Хуснуллин.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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