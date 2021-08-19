Власть
Крыму наобещали еще 8 млрд на ремонт дорог
фото © Новости Крыма
Правительство РФ выделило Республике Крым дополнительно 8 миллиардов рублей на ремонт дорог.
Об этом сообщил курирующий полуостров вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.
«Благодаря этому, в нормативное состояние на полуострове будет приведено не менее 254 км автодорог», — подчеркнул Хуснуллин.
Кроме того, на заседании Правительства было принято решение выделить 8,7 млрд рублей на опережающее дорожное строительство в 23 регионах, в том числе на ликвидацию последствий ЧС в Крыму и Амурской области.
«За счет этих средств ускоренно построим и отремонтируем 226 км дорог, 34 моста и путепровода»,- уточнил Марат Хуснуллин.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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