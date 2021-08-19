Происшествия
Крымские торгаши устроили побоище в подземном переходе
фото © Новости Крыма
Неприятный инцидент наблюдали жители и гости Ялты.
В центре курортной столицы Крыма продавцы овощей и фруктов устроили массовую драку. Видео с места происшествия появилось в группе «Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП» в соцсети «ВКонтакте».
На нем видно, как предположительно стихийные торговцы учинили жуткий беспорядок в пешеходном переходе, где, собственно, и осуществляли свою деятельность.
Вначале они разбросали ящики с продуктами, а затем принялись драться и обмениваться угрозами в стиле: «Зарежу ножом в сердце». И все это на глазах у изумленных прохожих.
Подземный переход, где произошла потасовка, славится нелегальной торговлей, с которой пытаются бороться местные власти.
Глава администрации Ялты Янина Павленко уверена, что после инцидента действиям каждого участвовавшего в драке торговца дадут правовую оценку.
«Муниципальный контроль ежедневно (и не один раз в день) мониторит переход на Спартаке, все эти лица неоднократно привлекались к административной ответственности. И всегда возвращаются. Думаем. Изучаем опыт других российских городов. Наведем и в этом вопросе порядок», — прокомментировала инцидент Павленко в Facebook.
В МВД по РК сообщили, что женщины не поделили место для уличной торговли, скандал перерос в драку, во время которой они нанесли друг другу телесные повреждения.
«По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — сказали в пресс-службе.
Правоохранители также проверят законность торговли в пешеходном переходе.
В тексте использованы материалы: Форпост
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