Крымские торгаши устроили побоище в подземном переходе

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Неприятный инцидент наблюдали жители и гости Ялты.

В центре курортной столицы Крыма продавцы овощей и фруктов устроили массовую драку. Видео с места происшествия появилось в группе «Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП» в соцсети «ВКонтакте».

На нем видно, как предположительно стихийные торговцы учинили жуткий беспорядок в пешеходном переходе, где, собственно, и осуществляли свою деятельность.

Вначале они разбросали ящики с продуктами, а затем принялись драться и обмениваться угрозами в стиле: «Зарежу ножом в сердце». И все это на глазах у изумленных прохожих.

Подземный переход, где произошла потасовка, славится нелегальной торговлей, с которой пытаются бороться местные власти.

Глава администрации Ялты Янина Павленко уверена, что после инцидента действиям каждого участвовавшего в драке торговца дадут правовую оценку.

«Муниципальный контроль ежедневно (и не один раз в день) мониторит переход на Спартаке, все эти лица неоднократно привлекались к административной ответственности. И всегда возвращаются. Думаем. Изучаем опыт других российских городов. Наведем и в этом вопросе порядок», — прокомментировала инцидент Павленко в Facebook.

В МВД по РК сообщили, что женщины не поделили место для уличной торговли, скандал перерос в драку, во время которой они нанесли друг другу телесные повреждения.

«По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — сказали в пресс-службе.

Правоохранители также проверят законность торговли в пешеходном переходе.

В тексте использованы материалы: Форпост

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