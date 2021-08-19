Крымчанин использовал 9-летнюю девочку для съемок порнографических материалов

Житель Джанкойского района Крыма обвиняется в изготовлении и обороте порнографических материалов.

В качестве модели он привлекал девятилетнюю девочку, сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Мужчина с сентября по ноябрь 2016 года под различными предлогами заманивал к себе соседскую девочку в возрасте девяти лет, совершал в отношении нее иные действия сексуального характера. При этом мужчина снимал происходящее на свой мобильный телефон, а после распространял порнографические материалы посредством интернета на тематическом сайте», – сообщила Постнова.

Преступления выявлены сотрудниками бюро Интерпола МВД России. Деятельность злоумышленника была пресечена, мужчина обвиняется в совершении иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, изготовлении и обороте порнографических материалов в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (пункт «б» части 4 статьи 132, пункты «в», «г» части 2 статьи 242.2, пункты «а», «г» части 2 статьи 242.1 УК РФ).

Мужчина заключен под стражу, расследование уголовного дело завершено и передано в прокуратуру. В пресс-службе прокуратуры Крыма сообщили, что обвинительное заключение утверждено и направлено на рассмотрение в Джанкойский районный суд.

Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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