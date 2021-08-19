Происшествия
Крымчан напугала выплывшая из моря змея
фото © Форпост
Жители и гости Крыма делятся в соцсетях видео морской змеи, которая с добычей в пасти уползает от воды в прибрежные скалы.
«Доброе утро на Генеральских пляжах (побережье Азовского моря вблизи Керчи. — Прим.)», — так подписано видео, опубликованное в группе «Крым оперативный» соцсети Instargam.
Однако у пользователей сети добрых чувств видео не вызвало. Среди комментариев самые распространенные свелись к тому, что больше никто не хочет отдыхать на этих пляжах.
Как рассказал профессор кафедры экологии и зоологии Таврической академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Сергей Иванов, туристы стали очевидцами охоты водяного ужа.
«Это водяной уж с бычком, которого он поймал в море. Эти ужи в основном ими и питаются», — отметил эксперт.
По его словам, никакой опасности для человека эти пресмыкающиеся не представляют. Их можно встретить довольно часто на побережье Азовского моря.
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Крымчан напугала выплывшая из моря змея
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