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Происшествия

Крымчан напугала выплывшая из моря змея

08:11 четверг, 19 августа 2021
Крымчан напугала выплывшая из моря змея

фото © Форпост

Жители и гости Крыма делятся в соцсетях видео морской змеи, которая с добычей в пасти уползает от воды в прибрежные скалы.

«Доброе утро на Генеральских пляжах (побережье Азовского моря вблизи Керчи. — Прим.)», — так подписано видео, опубликованное в группе «Крым оперативный» соцсети Instargam.

Однако у пользователей сети добрых чувств видео не вызвало. Среди комментариев самые распространенные свелись к тому, что больше никто не хочет отдыхать на этих пляжах.

Как рассказал профессор кафедры экологии и зоологии Таврической академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Сергей Иванов, туристы стали очевидцами охоты водяного ужа.

«Это водяной уж с бычком, которого он поймал в море. Эти ужи в основном ими и питаются», — отметил эксперт.

По его словам, никакой опасности для человека эти пресмыкающиеся не представляют. Их можно встретить довольно часто на побережье Азовского моря.

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Крымчан напугала выплывшая из моря змея

Крымчан напугала выплывшая из моря змея

Жители и гости Крыма делятся в соцсетях видео морской змеи, которая с добычей в пасти уползает от воды в прибрежные скалы.

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