Крым куда-то экспортировал товаров на 15 млн долларов

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Крымский экспорт товаров с января по май 2021 года составил 15,1 млн долларов (свыше 1 млрд рублей).

Об этом сообщила вице-премьер – министр финансов Крыма Ирина Кивико.

«Крупнейшими торговыми партнерами в экспорте Республики Крым за январь – май 2021 года являются: Украина (39,7%), Беларусь (28,2%), Китай (11,1%), Казахстан (7,8%), Узбекистан (4,5%), Кыргызстан (3,01%), Армения (2,71%), Монголия (1%)», – цитирует Кивико пресс-служба министерства экономического развития республики.

По данным таможенной статистики, в товарной структуре крымского экспорта преобладают продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) в объеме 6,9 млн долларов (45,98% от всего объема), продукция химической промышленности в объеме 5,2 млн долларов (34,31% от всего объема), машины, оборудование и транспортные средства в объеме 2,2 млн долларов (14,56% от всего объема).

Вице-премьер добавила, что экспорт услуг в первом квартале 2021 года составил 1,21 млн долларов. «Благодаря услугам Центра поддержки экспорта малые и средние предприятия региона стали активнее выходить на зарубежные рынки. За первое полугодие 2021 года центром проведен ряд важных мероприятий: было оказано 348 услуг, 138 уникальным субъектам малого и среднего бизнеса, при содействии центра шесть субъектов МСП в сфере туризма, косметики, промышленности и виноделия заключили экспортные контракты (Китай, «ДНР», Беларусь, Армения). Объем поддержанного экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства по итогу полугодия составил 842 тыс долларов. В реестр экспортеров вступило 82 субъекта МСП», – добавила Кивико.

Услуги оказываются в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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