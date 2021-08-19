Происшествия
Конфликт между охранниками в Крыму закончился поножовщиной
В Красногвардейском районе задержали мужчину, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений своему напарнику.
Об этом рассказали в республиканском главке МВД. За помощью в дежурную часть обратился работник предприятия и сообщил, что один из охранников нанес другому ножевое ранение.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что между напарниками возник конфликт, в результате которого 45-летний мужчина ударил ножом в живот 38-летнего.
Пострадавшего отправили в больницу, тем временем полиция задержала подозреваемого.
Задержанный пояснил, что его напарник не вовремя вышел на обход территории, чем спровоцировал у него сильную агрессию.
После этого мужчина схватил кухонный нож и ранил коллегу.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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