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Происшествия

Конфликт между охранниками в Крыму закончился поножовщиной

10:38 четверг, 19 августа 2021

В Красногвардейском районе задержали мужчину, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений своему напарнику.

Об этом рассказали в республиканском главке МВД. За помощью в дежурную часть обратился работник предприятия и сообщил, что один из охранников нанес другому ножевое ранение.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что между напарниками возник конфликт, в результате которого 45-летний мужчина ударил ножом в живот 38-летнего.

Пострадавшего отправили в больницу, тем временем полиция задержала подозреваемого.

Задержанный пояснил, что его напарник не вовремя вышел на обход территории, чем спровоцировал у него сильную агрессию.

После этого мужчина схватил кухонный нож и ранил коллегу.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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