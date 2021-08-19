Гору Гасфорта у Севастополя продолжают засыпать строительными отходами

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Жители села Морозовка под Севастополем остановили несколько самосвалов с отходами грунта, которые сбрасывали в Байдарском заказнике, передает «Первый Севастопольский».

Это особо охраняемая природная территория в Балаклавском районе Севастополя. Огромная гора строительного мусора выросла у мотоклуба «Ночные волки» еще весной. Тогда, рассказывают местные, самосвалы свозили сюда землю три месяца подряд. Активистам удалось это остановить, однако никакого наказания, по их словам, нарушители не получили. Свалку грунта не убрали. Разрушенную грузовиками дорогу обещали отремонтировать, но этого не сделали.

«Они уже давно, в том году, начинали отвозить. Был вроде как договор, были представители байкеров, утверждали, что нам сделают асфальт, восстановят все. Но как они прекратили возить, сразу все исчезло и про нас забыли. Сейчас опять возобновился этот фронт работ их: завозят грунт», – рассказал Дмитрий Махов, житель поселка Морозовка.

Строймусор, предположительно, вывозят откуда-то с ЮБК – эту информацию не отрицают и сами водители. Однако давать интервью на камеру они отказались. Забор, ограждающий место от дороги на Морозовку, разобран. Гора отходов выросла на территории, где проводят байк-шоу. Местные жители считают, что часть охраняемой земли выделили под грунт сами мотоциклисты, а значит их нужно привлечь к ответственности за нецелое использование. Кроме того, насыпь может грозить оползнями, которые уже случались здесь раньше, разрушая дорогу к поселку, переживают севастопольцы.

«Оползень произошел: часть грунта сползала. Дорогу нам восстановили в город. Сейчас они опять грузят этот склон. Если сейчас еще одни дожди, весь этот грунт будет внизу, и даже федеральную трассу затопит», – поделился Дмитрий Махов.

Дмитрий Махов и еще несколько жителей поселка Морозовка остановили тяжелую технику, перекрыв им путь своими авто, и вызвали полицию. Правоохранители взяли с водителей объяснения и начали проверку документов. На место прибыли также представители лесной охраны и Севприроднадзора. Комментировать ситуацию они отказались.

В тексте использованы материалы: Форпост

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