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Потоп в Крыму

Больше месячной нормы осадков выпало в Симферополе за два часа

Во время прошедшего в Симферополе ливня выпало примерно 130% месячной нормы осадков.

Об этом сообщила начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«57 миллиметров осадков выпало в Симферополе за два часа. Месячная норма 41 миллиметр», – уточнила она.

Сегодня примерно в 15.00 обильный ливень накрыл Симферополь. Очевидцы сообщили о подтоплениях нескольких районов города. Видео опубликованы в Telegram-канале Крыминформа.

Из-за ливня самолеты, летевшие в Симферополь, вынуждены были отправиться на запасной аэродром в Анапу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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