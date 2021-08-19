Потоп в Крыму
Развитие сюжета: В Керчи все еще затоплены 23 подвала, стадион и частный дом ● Керченская молодежь нашла повод радоваться потопу ● Комиссия по оценке ущерба от потопа начала работу в Керчи ● Власти изучают возможность сооружения дамбы для защиты Керчи ● В Керчи начали принимать заявки об утрате имущества в зоне подтопления
Больше месячной нормы осадков выпало в Симферополе за два часа
Во время прошедшего в Симферополе ливня выпало примерно 130% месячной нормы осадков.
Об этом сообщила начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.
«57 миллиметров осадков выпало в Симферополе за два часа. Месячная норма 41 миллиметр», – уточнила она.
Сегодня примерно в 15.00 обильный ливень накрыл Симферополь. Очевидцы сообщили о подтоплениях нескольких районов города. Видео опубликованы в Telegram-канале Крыминформа.
Из-за ливня самолеты, летевшие в Симферополь, вынуждены были отправиться на запасной аэродром в Анапу.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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