Авария с грузовиком превратила ВАЗ в «кабриолет» под Севастополем

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Водитель «Жигулей» врезался в грузовик КамАЗ, превративший легковой автомобиль в «кабриолет».

Соответствующее видео предоставили очевидцы.

Как уточнили в пресс-службе УМВД по Севастополю, около 06.40 на автодороге Севастополь – Инкерман водитель автомобиля ВАЗ, мужчина 1992 г.р., не справился с управлением и врезался в стоящий автомобиль КамАЗ.

Как можно видеть, в результате ДТП машина была фактически уничтожена. Больше всего пострадала ее верхняя часть, которую «срезало» при столкновении.

Однако в данном случае обошлось без жертв.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ получил травмы. По данному факту проводится проверка», – уточнила заместитель начальника пресс-службы УМВД Севастополя Мария Нажа.

Напомним, во время сильного ливня 17 июня на Балаклавском спуске выехавший на встречную полосу КамАЗ столкнулся с другим КамАЗом, продолжил ехать вперед и врезался сначала в ехавшую навстречу легковую «Тойоту», а потом в «Хюндай».

В тексте использованы материалы: Форпост

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