Происшествия
Алушту залило и побило градом
На Алушту обрушился ливень с градом.
Дождь начался после полудня.
Из-за проблем с ливневками часть улиц быстро превратилась в реки, на дорогах образовались пробки.
В Профессорском уголке с набережной смыло пляж.
В добавок ко всему, пошел крупный град.
Осадки длились примерно полчаса, потом циклон сместился восточнее – в сторону Судака, однако его хвост, который сейчас «поливает» горы в районе Соколиного, через несколько часов снова может зацепить город.
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