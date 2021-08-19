Алушту залило и побило градом

На Алушту обрушился ливень с градом.

Дождь начался после полудня.

Из-за проблем с ливневками часть улиц быстро превратилась в реки, на дорогах образовались пробки.

В Профессорском уголке с набережной смыло пляж.

В добавок ко всему, пошел крупный град.

Осадки длились примерно полчаса, потом циклон сместился восточнее – в сторону Судака, однако его хвост, который сейчас «поливает» горы в районе Соколиного, через несколько часов снова может зацепить город.

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