Зараженных COVID-19 выявили среди персонала гостиниц в Крыму

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В Крыму за неделю выявили восемь случаев заражения коронавирусом среди персонала средств размещения.

Об этом во время заседания оперштаба по COVID-19 сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«В средствах размещения зарегистрировано восемь случаев – это, к сожалению, персонал. Не отдыхающие. По всем этим случаям проведены соответствующие противоэпидемические мероприятия с целью недопущения распространения заболевания», – пояснила Пеньковская.

Кроме того, по ее словам, пансионат в Судаке был закрыт из-за нарушения коронавирусных ограничений.

«Последняя неделя ознаменовалась значительным количеством принятия решений по привлечению к административной ответственности за нарушения санитарного законодательства в части приостановления деятельности. У нас приостановлено пять объектов: 3 – в Судаке, на 80 суток приостановка работы кафе, … и один из них частный пансионат на 45 суток была приостановка. Также 7 решений судов было вынесено за нарушения санитарного антиковидного законодательства в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Это, в основном, продовольственные магазины и объекты общественного питания и торговли», – сообщила Пеньковская.

По результатам эпидрасследований составлено 15 протоколов за прошедшую неделю на юридических и должностных лиц. Идет расследование по факту проведения массового мероприятия на Массандровском пляже. «Штрафовать, без вариантов», – отреагировал на эту информацию глава Крыма Сергей Аксенов.

За неделю коронавирус подтвержден у 2 770 человек в Крыму, 92 человека скончались. По заболеваемости в Крыму лидирует Ялта, среднереспубликанский уровень в городском округе превышен в 2,2 раза. Также высокие показатели по заболеваемости отмечаются в Красногвардейском и Красноперекопском районах, Судаке, Евпатории. В Симферополе же темпы роста заболеваемости «значительно снизились».

Основная масса заболевших за неделю – это лица, самостоятельно обратившиеся за медицинской помощью. Из-за границы в Крым прибыло девять граждан с вирусом, из других регионов России – 53, в основном туристы, передвигающиеся самостоятельно.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 66 706 человек. Выздоровевших за весь период 55 875 человек, скончались 2 005 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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