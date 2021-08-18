Высокая пожароопасность в Крыму сохранится до 21 августа

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В западных, центральных и южных районах Крыма 17-21 августа ожидается высокая пожарная опасность, сообщают в МЧС Крыма.

В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

В ведомстве также напомнили, что в Крыму действует особый противопожарный режим, во время которого запрещается:

- посещение гражданами лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы;

- разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществах;

- выжигание сухой растительности.

Поданным МЧС Крыма, за прошедшие сутки было ликвидировано 14 пожаров, из них 3 в жилом секторе, 3 в нежилом секторе, а также 8 возгораний сухой растительности и мусора. Всего, с начала года ликвидировано 1694 пожаров, из них 809 пожары, связанные с возгоранием сухой растительности и мусора.

В июле власти Крыма продлили запрет на посещение гражданами лесной зоны в связи с высокой пожарной опасностью.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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