Власти изучают возможность сооружения дамбы для защиты Керчи

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Власти Крыма вместе со специалистами рассматривают возможность сооружения дамбы для защиты Керчи от наводнения во время сильных осадков.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«В рамках рабочей поездки лично осмотрел с коллегами два пруда в селах Войково и Бондаренково Ленинского района, из которых основная вода идет на город Керчь, и возникает подтопление. С учетом рельефа местности обсудили возможность сооружения дамбы, которая защитит город», – написал Аксенов.

Подтопления, произошедшие в Керчи в последние дни, вызваны в частности сходом большой воды из водоемов, которые расположены в населенных пунктах под Керчью. Также одной из причин стал выход городских рек из берегов.

По последним данным МЧС, откачка воды произведена с территорий порядка 50 домовладений. Откачано около 5,5 тысячи кубометров воды. К ликвидации последствий в Керчи и Ленинском районе привлечено более 900 человек и более 300 единиц техники. В пунктах временного размещения находятся 19 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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