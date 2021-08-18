В Судаке отменили фестиваль «Генуэзский шлем»

Из-за коронавирусных ограничений в фестиваль «Генуэзский шлем», который должен был состояться в Генуэзской крепости в Судаке, отменен.

Об этом сообщили организаторы.

«С целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции проведение массовых мероприятий, в том числе культурно-массовых, общественно-политических, общественных и др., на территории Республики Крым запрещено. Фестиваля «Генуэзский шлем» в этом году не будет», — сказано в сообщении.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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