В Севастополе скинули флаг России

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Пьяного 44-летнего уроженца Краснодарского края задержали у здания мирового суда Гагаринского района Севастополя, где он снял с флагштока и сбросил на землю флаги России и Севастополя.

«Мужчина снял флагштока и сбросил на землю флаги России и Севастополя, а также информационные таблички. Наряд вневедомственной охраны задержал как выяснилось ранее судимого злоумышленника. Обстоятельства случившегося устанавливаются, возбуждены уголовные дела», — рассказали в ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю.

Россиянина передали полиции для дальнейшего разбирательства.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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