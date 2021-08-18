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Происшествия

В Севастополе скинули флаг России

13:05 среда, 18 августа 2021
В Севастополе скинули флаг России

фото © Новости Крыма

Пьяного 44-летнего уроженца Краснодарского края задержали у здания мирового суда Гагаринского района Севастополя, где он снял с флагштока и сбросил на землю флаги России и Севастополя.

«Мужчина снял флагштока и сбросил на землю флаги России и Севастополя, а также информационные таблички. Наряд вневедомственной охраны задержал как выяснилось ранее судимого злоумышленника. Обстоятельства случившегося устанавливаются, возбуждены уголовные дела», — рассказали в ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю.

Россиянина передали полиции для дальнейшего разбирательства.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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