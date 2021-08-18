Происшествия
В Севастополе скинули флаг России
фото © Новости Крыма
Пьяного 44-летнего уроженца Краснодарского края задержали у здания мирового суда Гагаринского района Севастополя, где он снял с флагштока и сбросил на землю флаги России и Севастополя.
«Мужчина снял флагштока и сбросил на землю флаги России и Севастополя, а также информационные таблички. Наряд вневедомственной охраны задержал как выяснилось ранее судимого злоумышленника. Обстоятельства случившегося устанавливаются, возбуждены уголовные дела», — рассказали в ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю.
Россиянина передали полиции для дальнейшего разбирательства.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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