Бизнес
В Севастополе иностранец кормил туристов антисанитарной рыбой
фото © Новости Крыма
Полиция пресекла два факта реализации рыбы и морепродуктов на набережной парка «Учкуевка» в Севастополе, торговлю осуществляли местный житель и иностранец.
Об этом рассказали в пресс-службе севастопольского управления МВД.
«Торговля осуществлялась без специального разрешения и документов, подтверждающих качество товара, а рыбная продукция хранилась с грубыми нарушениями санитарных норм.
Сотрудниками полиции в отношении 27-летнего местного жителя и 37-летнего иностранца, осуществлявших незаконную предпринимательскую деятельность, составлены административные материалы», - рассказали в ведомстве.
Нарушители заплатят штраф до двух тысяч рублей каждый.
Как ранее сообщалось, в Симферополе за неделю составлено 114 административных протоколов на нарушителей, рейдовые мероприятия по соблюдению правил благоустройства и пресечению стихийной торговли осуществляются ежедневно.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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