В Севастополе иностранец кормил туристов антисанитарной рыбой

фото © Новости Крыма

Полиция пресекла два факта реализации рыбы и морепродуктов на набережной парка «Учкуевка» в Севастополе, торговлю осуществляли местный житель и иностранец.

Об этом рассказали в пресс-службе севастопольского управления МВД.

«Торговля осуществлялась без специального разрешения и документов, подтверждающих качество товара, а рыбная продукция хранилась с грубыми нарушениями санитарных норм.

Сотрудниками полиции в отношении 27-летнего местного жителя и 37-летнего иностранца, осуществлявших незаконную предпринимательскую деятельность, составлены административные материалы», - рассказали в ведомстве.

Нарушители заплатят штраф до двух тысяч рублей каждый.

Как ранее сообщалось, в Симферополе за неделю составлено 114 административных протоколов на нарушителей, рейдовые мероприятия по соблюдению правил благоустройства и пресечению стихийной торговли осуществляются ежедневно.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В среднем по Крыму обед в кафе обходится в 507 рублей. Согласно данным Крымстата, в июле 2021 года обед в кафе, столовой, закусочной в среднем по Крыму обходился в 507 рублей (дороже всего в Ялте - 616 руб, дешевле всего в Симферополе - 463 руб.).

Крымские самозанятые заработали за год 2,8 млрд рублей. Более 26 тысяч самозанятых крымчан суммарно заработали 2,8 млрд рублей с 1 июля прошлого года. Об этом заявила министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

В Крыму выросло число работающих ночью кафе и ресторанов. Число заведений общепита, которые получили разрешение на работу после 23:00, в Республике Крым увеличилось до 71.

Цены на жилье в новостройках выросли в Крыму за квартал на 8 процентов. Средняя стоимость квадратного метра жилья в новых квартирах выросла в Крыму во втором квартале текущего года на 8,2%.