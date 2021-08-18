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Бизнес

В Севастополе иностранец кормил туристов антисанитарной рыбой

В Севастополе иностранец кормил туристов антисанитарной рыбой

фото © Новости Крыма

Полиция пресекла два факта реализации рыбы и морепродуктов на набережной парка «Учкуевка» в Севастополе, торговлю осуществляли местный житель и иностранец.

Об этом рассказали в пресс-службе севастопольского управления МВД.

«Торговля осуществлялась без специального разрешения и документов, подтверждающих качество товара, а рыбная продукция хранилась с грубыми нарушениями санитарных норм.

Сотрудниками полиции в отношении 27-летнего местного жителя и 37-летнего иностранца, осуществлявших незаконную предпринимательскую деятельность, составлены административные материалы», - рассказали в ведомстве.

Нарушители заплатят штраф до двух тысяч рублей каждый.

Как ранее сообщалось, в Симферополе за неделю составлено 114 административных протоколов на нарушителей, рейдовые мероприятия по соблюдению правил благоустройства и пресечению стихийной торговли осуществляются ежедневно.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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