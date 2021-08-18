Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Антирекорд по числу заражений COVID-19 установлен в Севастополе ● Дети в Крыму стали чаще заражаться коронавирусом ● В Крыму зарегистрировали 378 новых случаев ковида ● Рост числа зараженных коронавирусом в Севастополе продолжается уже месяц ● Минздрав Крыма предупредил об осложнениях после коронавируса
В Крыму еще 372 человека заразились ковидом
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За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 372 случая новой коронавирусной инфекции.
Из общего количества заболевших, 320 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 52 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.Фото: Михаил Гладчук
Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 66706 случая новой коронавирусной инфекции, 475 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 65234 случая при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 4714 лиц.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Дети в Крыму стали чаще заражаться коронавирусом. В Крыму участились случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди детей. Однако в большинстве случаев, течение болезни проходит в легкой или средне-сложной форме.
В Крыму зарегистрировали 378 новых случаев ковида. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 378 случая новой коронавирусной инфекции.
Рост числа зараженных коронавирусом в Севастополе продолжается уже месяц. Медики за прошедшие сутки выявили в Севастополе 229 новых случаев коронавируса, что является максимальным показателем суточной заболеваемости COVID-19 в городе с начала пандемии.
Минздрав Крыма предупредил об осложнениях после коронавируса. Не все пережившие новую коронавирусную инфекцию быстро и полностью восстанавливаются. Если состояние здоровья ухудшилось по истечении четырех недель с момента заболевания, говорят уже о постковидном синдроме.
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