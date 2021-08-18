В Крыму еще 372 человека заразились ковидом

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За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 372 случая новой коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших, 320 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 52 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.Фото: Михаил Гладчук

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 66706 случая новой коронавирусной инфекции, 475 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 65234 случая при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 4714 лиц.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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