В крымском лесу на туристов напали шершни

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Гигантские насекомые до этого и сами были атакованы людьми.

На ЮБК у подножия горы Аю-Даг на туристку с детьми напали шершни. Крымчане отделались психологическим шоком и аллергической реакцией. Как уберечь себя от встречи с насекомыми и что делать, если контакта не удалось миновать, рассказали эксперты.

Шершни повстречались туристам почти в самом начале туристической тропы, ведущей от села Лаврового к Аю-Дагу.

«На тропе на нас напали огромные, просто огромные дикие осы, искусали нас и детей. Дети получили психологический шок, множественные укусы, боятся теперь любого жужжащего звука», — написала крымчанка в группе «Черный список|Алушта» соцсети «ВКонтакте».

Туристам пришлось экстренно прервать поход и отправиться в ближайшую аптеку, так как места укусов сильно болели.

«Нам было плохо, тошнило, еле доехали до аптеки», — поделилась женщина и добавила, что помимо зуда, у нее начался аллергический отек.

Крымчанка связалась с местным лесничеством и предупредила об агрессивных насекомых.

Сотрудники Алуштинского лесоохотничьего хозяйства нашли улей шершней. Примечательно, что их гнездо было разорено. Именно поэтому насекомые могли атаковать людей без разбора, считают в лесничестве.

«В гнезде были палки, кто-то пытался его разрушить. Сейчас все безопасно, рой покинул территорию», — рассказал ForPost замдиректора лесхоза Михаил Горборуков.

По его словам, самим лесникам приходится регулярно сталкиваться с шершнями, однако если их не беспокоить, то насекомые не проявляют агрессии.

Шершни — один из самых крупных видов ос в Крыму, гнездятся в лесных и горных районах. Они не проявляют первыми интерес к людям, уверяет доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Сергей Иванов.

«Шершни питаются нектаром и вообще не интересуются человеком. Если подойти к гнезду, то можно увидеть несколько шершней-стражей, но если их не трогать, то и они никого не тронут. Даже медоносные пчелы более агрессивны, чем они», — поделился ученый.

Ученый советует бережно относиться к природе и не трогать ее обитателей без надобности.

Туристам, отправляющимся в поход, необходимо обязательно иметь при себе антигистаминные препараты, рекомендует доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии С.И. Георгиевского Крымского федерального университета Ирина Сухарева.

Первой помощью при укусе насекомых является прием антигистаминных средств и обильное питье.

«При любом ухудшении состояния, если вдруг началась рвота или удушье, то нужно вызывать скорую помощь. Нельзя заниматься самолечением, так как может начаться отек Квинке и человек может задохнуться», — заключила медик.

В тексте использованы материалы: Форпост

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