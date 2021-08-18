Происшествия
В Евпатории в ответ на предложенную шоколадку лиса покусала мужчину
фото © Новости Крыма
Сразу вслед за инцидентом пострадавшему был назначен курс лечебно-профилактических прививок для профилактики бешенства.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета ветеринарии РК.
«Отдыхающему в Евпатории, при попытке, по непонятным причинам, покормить шоколадкой забежавшую в город дикую лису, был нанесен укус правой кисти», — уточнили в пресс-службе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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