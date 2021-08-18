Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.8
воздух +30
море +27

Общество

В Черном море проходит экспедиция по обнаружению судов «Белосток» и «Ленин»

11:05 среда, 18 августа 2021

У побережья Черного моря проходит поисковая экспедиция Российского военно-исторического общества по обнаружению санитарных транспортных судов «Белосток» и «Ленин», погибших в годы Второй мировой войны.

Теплоход «Белосток» участвовал в снабжении осажденного Севастополя. В ночь с 17 на 18 июня 1942 года он прорвался в город, доставив боеприпасы и продовольствие. Судно приняло на борт раненых бойцов Красной армии и эвакуированных граждан, по разным подсчетам, от 680 до 800 человек. Вечером 18 июня судно вышло из бухты Южная, около двух ночи было атаковано вражескими торпедными катерами и затонуло. По версии участников экспедиции, «Белосток» находится на глубине от 500 до 800 метров. Судно лежит в достаточно сложном для исследования районе: резкий свал и скалы, подводные ущелья.

Пароход «Ленин» подорвался на мине ночью 27 июля 1941 года. Он лежит на глубине 97 метров, южнее мыса Сарыч (южная точка Крыма), на расстоянии 2,5 мили от берега. На судне находились около четырех тысяч человек, в том числе женщины и дети.

Кроме «Белостока» участники экспедиции проведут обследование и других судов, потопленных в годы Великой Отечественной войны в районе Севастополя. В частности, небольшого буксира СП-12, погибшего 22 июня 1941 года на выходе из Севастопольской бухты. Это была первая жертва Черноморского флота во Вторую мировую войну.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму будет сложно построить новое водохранилище. Проектирование новых водохранилищ, помимо непростых технологических требований, в Крыму может осложниться активным жилищным строительством.

В Симферополе завершилась реконструкция стадиона «Локомотив». В Симферополе открыли после реконструкции стадион «Локомотив». Там были обновлены беговые дорожки и футбольное поле.

В Крыму обещают набережную каждому прибрежному поселку - если Москва даст деньги. В Крыму пообещали обустроить набережные во всех курортных поселках.

Экспертиза одобрила обновленный проект реконструкции набережной в Евпатории. Экспертиза одобрила обновленный проект реконструкции набережной Терешковой в Евпатории, работы начнутся в сентябре.

Происшествия
В Севастополе скинули флаг России

В Севастополе скинули флаг России

Пьяного 44-летнего уроженца Краснодарского края задержали у здания мирового суда Гагаринского района Севастополя, где он снял с флагштока и сбросил на землю флаги России и Севастополя.

Происшествия
Пьяный рецидивист напал на здание суда в Севастополе

Пьяный рецидивист напал на здание суда в Севастополе

Пьяный 43-летний мужчина прошедшей ночью хулиганил возле здания мирового суда в Гагаринском районе Севастополя.

Коронавирус в Крыму
В Крыму еще 372 человека заразились ковидом

В Крыму еще 372 человека заразились ковидом

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 372 случая новой коронавирусной инфекции.

Происшествия
Монастырь в Крыму ищет помощников для устранения последствий схода сели

Монастырь в Крыму ищет помощников для устранения последствий схода сели

Расположенная в горах православная обитель пострадала в результате сильных ливней.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации