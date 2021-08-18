В Черном море проходит экспедиция по обнаружению судов «Белосток» и «Ленин»

У побережья Черного моря проходит поисковая экспедиция Российского военно-исторического общества по обнаружению санитарных транспортных судов «Белосток» и «Ленин», погибших в годы Второй мировой войны.

Теплоход «Белосток» участвовал в снабжении осажденного Севастополя. В ночь с 17 на 18 июня 1942 года он прорвался в город, доставив боеприпасы и продовольствие. Судно приняло на борт раненых бойцов Красной армии и эвакуированных граждан, по разным подсчетам, от 680 до 800 человек. Вечером 18 июня судно вышло из бухты Южная, около двух ночи было атаковано вражескими торпедными катерами и затонуло. По версии участников экспедиции, «Белосток» находится на глубине от 500 до 800 метров. Судно лежит в достаточно сложном для исследования районе: резкий свал и скалы, подводные ущелья.

Пароход «Ленин» подорвался на мине ночью 27 июля 1941 года. Он лежит на глубине 97 метров, южнее мыса Сарыч (южная точка Крыма), на расстоянии 2,5 мили от берега. На судне находились около четырех тысяч человек, в том числе женщины и дети.

Кроме «Белостока» участники экспедиции проведут обследование и других судов, потопленных в годы Великой Отечественной войны в районе Севастополя. В частности, небольшого буксира СП-12, погибшего 22 июня 1941 года на выходе из Севастопольской бухты. Это была первая жертва Черноморского флота во Вторую мировую войну.

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