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Власть

Украинский телеведущий предложил крокодилами оградить Крым от России

20:18 среда, 18 августа 2021
Украинский телеведущий предложил крокодилами оградить Крым от России

фото © Новости Крыма

Украинский телеведущий и журналист Остап Дроздов предложил депортировать из Крыма русскоязычное население, разрушить Крымский мост и запустить в Керченский пролив крокодилов, чтобы никто не смог вернуться.

Свое заявление он сделал в эфире украинских СМИ, запись эфира появилась в Telegram.

«Если мы говорим о возврате Крыма, то у меня есть очень простой рецепт – депортация всей русни к чертовой матери через тот Керченский мост, его завалить, чтобы никто позднее не заплыл, крокодилов запустить, освободить территорию полностью», – сказал Дроздов.

При этом он отметил, что пророссийские настроения на полуострове всегда преобладали. По его словам, Крым – это регион, где «всегда была пятая колонна Украины».

Дроздов признал при этом, что возможность возвращения Крыма в Украину исключена, потому что там «уже паспортизированное население», а сами крымчане «хотели в Россию».

В Украине Дроздов имеет скандальную репутацию. Нередко его обвиняли в украинофобии и разжигании межнациональной вражды.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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