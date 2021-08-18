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Власть

Центр Симферополя «парализовало»: город стоит в пробках

Центр крымской столицы в разгар рабочего дня буквально застыл в автомобильных пробках.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», по состоянию на полдень заторы достигли шести баллов. Так, серьезные пробки образовались по улице Севастопольской и проспекте Кирова, на участке от парка Тренева до Куйбышевского рынка.

Движение стоит по направлению из центра в сторону проспекта Победы. Также движение сильно затруднено на улице Ленина (в обоих направлениях на участке от площади Советской до перекрестка с Пролетарской), Киевской (от парка Гагарина в сторону Куйбышевского кольца), Александра Невского, Кавказской, Менделеева, Шмидта (по направлению к больнице Семашко), Толстого (в сторону Киевской). По информации автомобилистов, заторы образовались из-за работы дорожно-строительной техники в районе Куйбышевского рынка.

Информация с «Яндекс. Пробки» подтверждает, что на этом участке ведутся работы, поэтому автомобилистам лучше воздержаться от поездок в центр и по мере возможности объезжать его.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пассажиропоток в транспорте Севастополя вырос на 20 процентов. За первое полугодие услугами общественного автомобильного транспорта в Севастополе воспользовались на 21,5% жителей больше, чем годом ранее. За период с января по июнь 2021 года поток пассажиров в регионе составил 21934,2 тыс.

Междугородные автобусы перестали заезжать в Керчь. Междугородные автобусы не заезжают в город из-за подтопления улиц. Посадка и высадка пассажиров производится на территории автозаправочного комплекса на трассе «Таврида» рядом с городом.

В Севастополе «перекроили» еще один маршрут общественного транспорта. В Севастополе на время проведения ремонтных работ меняется схема муниципального маршрута №102 «Маяк-1-п.Кальфа».

Власти рассказали, как в симферопольских маршрутках проверяют газовые баллоны. В Симферополе часть автобусов перевозчиков, которые обслуживают маршруты общественного транспорта, работает на газовых баллонах. Проверку они проходят каждые три года.

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