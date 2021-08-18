Центр Симферополя «парализовало»: город стоит в пробках

Центр крымской столицы в разгар рабочего дня буквально застыл в автомобильных пробках.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», по состоянию на полдень заторы достигли шести баллов. Так, серьезные пробки образовались по улице Севастопольской и проспекте Кирова, на участке от парка Тренева до Куйбышевского рынка.

Движение стоит по направлению из центра в сторону проспекта Победы. Также движение сильно затруднено на улице Ленина (в обоих направлениях на участке от площади Советской до перекрестка с Пролетарской), Киевской (от парка Гагарина в сторону Куйбышевского кольца), Александра Невского, Кавказской, Менделеева, Шмидта (по направлению к больнице Семашко), Толстого (в сторону Киевской). По информации автомобилистов, заторы образовались из-за работы дорожно-строительной техники в районе Куйбышевского рынка.

Информация с «Яндекс. Пробки» подтверждает, что на этом участке ведутся работы, поэтому автомобилистам лучше воздержаться от поездок в центр и по мере возможности объезжать его.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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