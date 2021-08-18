Общество
Температура воздуха в Симферополе превысила многолетние показатели
фото © Новости Крыма
Средняя суточная температура воздуха в Симферополе 16 августа составила 24 градуса и превысила средний многолетний показатель на 4 градуса.
Об этом сообщает крымский Гидрометцентр.
По данным метеорологов, самая высокая температура воздуха за весь период метеонаблюдений в крымский столице была зафиксирована 17 августа 2005 года. Тогда столбики термометров показали 34,9 градусов. А самый холодный день 17 августа был в 1918-м — всего 6,9 градусов тепла, — передает КП-Крым.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие трое суток поле пониженного атмосферного давления и влияние фронтальных разделов обусловит на полуострове неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью 14 — 19 градусов, на побережье до 24-х, днем 25-30 градусов. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с.
Температура воды у берегов Ялты- 26 градусов, Феодосии, Севастополе и Керченском проливе 24 градуса, в Азовском море +25.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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