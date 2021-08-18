Симферополец обчистил мастерскую по ремонту мобильных телефонов

В полицию крымской столицы обратились трое местных жителей, которые заявили о краже мобильных телефонов.

Злоумышленником оказался 48-летний ранее судимый житель города, который воспользовался невнимательностью посетителей салона по ремонту телефонов, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«Мужчина воспользовался невнимательностью находившихся в салоне граждан и незаметно похитил оставленные без присмотра мобильные телефоны. По его словам, похищенное имущество он продал в районе Железнодорожного вокзала», — сообщили в пресс-службе.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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