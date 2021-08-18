Симферополец монтировкой проломил череп родному брату

В Симферополе 43-летний мужчина избил родного брата монтировкой во время семейного конфликта.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, в результате избиения, потерпевший получил перелом свода основания черепа, ушибы лобно-теменной области. Заявление о нанесении телесных повреждений написал сам 32-летний пострадавший.

После чего сотрудники полиции выехали на место преступления и задержали подозреваемого.

«Правоохранители установили, что братья проживают совместно в одной квартире. На протяжении длительного времени между ними были неприязненные отношения. При очередном семейном конфликте старший брат нанес монтировкой тяжкие телесные повреждения младшему брату», - уточнили в пресс-службе.

В отношении старшего брата возбуждено уголовное дело по статье с формулировкой «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Злоумышленнику грозит тюремное заключение сроком до десяти лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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