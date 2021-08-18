Сильные дожди и шквал ожидаются в ближайшие двое суток в Крыму

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Сильный дождь, град и шквал ожидаются 19 и 20 августа в Крыму.

Об этом говорится в распространенном ГУ МЧС по Республике Крым штормовом предупреждении.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и до конца суток 19 августа, в течение суток 20 августа в Крыму ожидаются местами сильные дожди, грозы, град, шквал 20-25 м/с», – говорится в сообщении.

Спасатели напоминают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и угрозы жизни и здоровью населения, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможных нарушениях транспортного сообщения

Кроме того, на территории полуострова сохраняется высокая пожароопасность и вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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