Школьница разбилась на арендованном параплане в Ялте

16-летняя туристка из Алтайского края получила серьезные травмы в результате падения параплана в Крыму.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

«Без соответствующих разрешений, за плату 8 тысяч рублей мужчина оказал 16-летней туристке из Алтайского края услугу в виде полета с ним в паре на параплане. В результате, не справившись с управлением, владелец параплана допустил его падение вместе с девушкой на плато горы Ай-Петри», — рассказали в пресс-службе.

В результате падения девушка получила сложную травму спины, перелом грудины, множественные переломы позвонков, а также черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Сейчас она проходит лечение по месту жительства.

Возбуждено уголовное дело в отношении владельца параплана из Ялты. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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