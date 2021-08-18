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Происшествия

Севастопольский угонщик не смог завести открытый автомобиль

Гуляя по Севастополю, двадцатилетний парень заметил старенькие «Жигули», за рулем которых, видимо, и решил провести остаток вечера.

Криминальная затея появилась в юной голове при виде открытой водительской двери, но реализовать ее в полной мере молодому человеку не удалось.

Парень так и не смог справиться с замком зажигания, поэтому рева двигателя в этот вечер он не услышал. На незаведенном автомобиле молодому человеку удалось лишь скатиться на соседнюю улицу, где, собственно, и осталась машина.

Но преступная шалость не осталась незамеченной – сотрудники полиции установили личность нерадивого угонщика и задержали его. Как оказалось, ранее его судили за кражу.

В сообщении пресс-службы УМВД России по г. Севастополю отмечается, что в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», санкция которой предусматривает лишение свободы до 5 лет.

В тексте использованы материалы: Форпост

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