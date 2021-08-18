Российские военные завезли в район Феодосии ракетные комплексы

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Российские военные проводят учения по развертыванию береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» на полигоне Опук в районе Феодосии, сообщается 18 августа на сайте Минобороны России.

По данным ведомства, данные расчеты в ходе учения «заняли назначенные позиционные районы для слежения за надводной обстановкой и отработки алгоритма действий при нанесении ракетных ударов по морским целям».

«Помимо задач поиска и уничтожения кораблей условного противника военнослужащие провели тренировки по выводу комплексов из-под удара, смене, оборудованию и маскировке новых и ложных стартовых позиций, а также по пополнению боекомплекта», – сообщило командование.

Ранее сообщалось, что в начале июля, расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» задействовали в Крыму в учении по поиску и уничтожению воздушной цели. В конце июля Противокорабельные комплексы «Бастион» и «Бал» вернулись в пункты постоянной дислокации после проведения тактического учения у берегов Крыма и на Кавказе.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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