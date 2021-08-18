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Происшествия

Рецидивист-насильник из Севастополя предстанет перед судом

По версии следствия, в июле этого года ранее неоднократно судимый 47-летней житель Балаклавского района Севастополя изнасиловал свою 22-летнюю соседку.

Надев маску и вооружившись карманным ножом, он проник в дом, где сначала избил девушку, а затем надругался над ней, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по РК и Севастополю.

«На месте преступления работала группа опытных следователей-криминалистов, которые во время осмотра помещений нашли предметы, на которых были обнаружены следы нападавшего. В дальнейшем в ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена его личность и местонахождение. Вскоре насильник был задержан», — рассказали в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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