Пьяный рецидивист напал на здание суда в Севастополе

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Пьяный 43-летний мужчина прошедшей ночью хулиганил возле здания мирового суда в Гагаринском районе Севастополя.

Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

«Снял с флагштоков и сбросил на землю государственный флаг Российской Федерации и флаг Севастополя, а также сорвал две информационные таблички, размещенные на стене при входе в здание суда», – цитирует сообщение МВД «Новый Севастополь».

Мужчину задержали. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления.

В отношении дебошира возбуждены уголовные дела по статьям 329 УК РФ (надругательство над государственным гербом РФ или государственным флагом РФ) и 214 УК РФ (вандализм). Ему грозит до трех лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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