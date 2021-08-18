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Происшествия

Пьяный рецидивист напал на здание суда в Севастополе

Пьяный рецидивист напал на здание суда в Севастополе

фото © Новости Крыма

Пьяный 43-летний мужчина прошедшей ночью хулиганил возле здания мирового суда в Гагаринском районе Севастополя.

Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

«Снял с флагштоков и сбросил на землю государственный флаг Российской Федерации и флаг Севастополя, а также сорвал две информационные таблички, размещенные на стене при входе в здание суда», – цитирует сообщение МВД «Новый Севастополь».

Мужчину задержали. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления.

В отношении дебошира возбуждены уголовные дела по статьям 329 УК РФ (надругательство над государственным гербом РФ или государственным флагом РФ) и 214 УК РФ (вандализм). Ему грозит до трех лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Мужчина в Севастополе убил работодателя и сжег его тело. Мужчина в Севастополе обвиняется в убийстве с особой жестокостью.

Пьяный рецидивист избил и столкнул в реку женщину в Бахчисарайском районе. О происшествии сообщили жители одного из поселков Бахчисарайского района.

Симферополец обокрал пенсионерку на 230 тысяч рублей. Из сарая пожилой женщины вынесли велосипед, видеокамеру и мойку высокого давления.

Севастополец обокрал квартиранта и сбежал в Краснодар. Сотрудники уголовного розыска Нахимовского района Севастополя задержали подозреваемого в краже вещей у квартиранта. Домушником оказался родной сын владельца квартиры.

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В Севастополе скинули флаг России

В Севастополе скинули флаг России

Пьяного 44-летнего уроженца Краснодарского края задержали у здания мирового суда Гагаринского района Севастополя, где он снял с флагштока и сбросил на землю флаги России и Севастополя.

Происшествия
Пьяный рецидивист напал на здание суда в Севастополе

Пьяный рецидивист напал на здание суда в Севастополе

Пьяный 43-летний мужчина прошедшей ночью хулиганил возле здания мирового суда в Гагаринском районе Севастополя.

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