Происшествия
Пьяный рецидивист напал на здание суда в Севастополе
фото © Новости Крыма
Пьяный 43-летний мужчина прошедшей ночью хулиганил возле здания мирового суда в Гагаринском районе Севастополя.
Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.
«Снял с флагштоков и сбросил на землю государственный флаг Российской Федерации и флаг Севастополя, а также сорвал две информационные таблички, размещенные на стене при входе в здание суда», – цитирует сообщение МВД «Новый Севастополь».
Мужчину задержали. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления.
В отношении дебошира возбуждены уголовные дела по статьям 329 УК РФ (надругательство над государственным гербом РФ или государственным флагом РФ) и 214 УК РФ (вандализм). Ему грозит до трех лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Мужчина в Севастополе убил работодателя и сжег его тело. Мужчина в Севастополе обвиняется в убийстве с особой жестокостью.
Пьяный рецидивист избил и столкнул в реку женщину в Бахчисарайском районе. О происшествии сообщили жители одного из поселков Бахчисарайского района.
Симферополец обокрал пенсионерку на 230 тысяч рублей. Из сарая пожилой женщины вынесли велосипед, видеокамеру и мойку высокого давления.
Севастополец обокрал квартиранта и сбежал в Краснодар. Сотрудники уголовного розыска Нахимовского района Севастополя задержали подозреваемого в краже вещей у квартиранта. Домушником оказался родной сын владельца квартиры.
В Севастополе скинули флаг России
Пьяного 44-летнего уроженца Краснодарского края задержали у здания мирового суда Гагаринского района Севастополя, где он снял с флагштока и сбросил на землю флаги России и Севастополя.
Пьяный рецидивист напал на здание суда в Севастополе
Пьяный 43-летний мужчина прошедшей ночью хулиганил возле здания мирового суда в Гагаринском районе Севастополя.
В Крыму еще 372 человека заразились ковидом
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 372 случая новой коронавирусной инфекции.
Аксенов раскритиковал силовиков за мягкость при задержании чеченцев
Глава Крыма Сергей Аксенов упрекнул в излишней мягкости местных полицейских и росгвардейцев, которые проводили задержание устроивших драку чеченцев.
14 августа
Монастырь в Крыму ищет помощников для устранения последствий схода сели
Расположенная в горах православная обитель пострадала в результате сильных ливней.